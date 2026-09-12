Batman GAP Mahallesi'nde kafe ve oyun salonunda yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Batman GAP Mahallesi'nde kafe ve oyun salonunda yangın hasara yol açtı

Batman GAP Mahallesi\'nde kafe ve oyun salonunda yangın hasara yol açtı
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Batman GAP Mahallesi'nde bir kafe ve oyun salonunun mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken iş yerinin mutfak bölümünde maddi hasar oluştu.

Batman GAP Mahallesi'nde bir kafe ve oyun salonunun mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangın sonrası maddi hasar meydana oluştu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde iş yerinin mutfak kısmından dumanların yükseldiğini fark eden işletme sahipleri ve çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin salonun diğer bölümlerine sıçramasını önleyen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, iş yerinin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman GAP Mahallesi'nde kafe ve oyun salonunda yangın hasara yol açtı - Son Dakika

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