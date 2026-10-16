Batman Gercüş\'te pikabın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı, araç hasar gördü

Batman Gercüş'te pikabın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı, araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Gercüş ilçesi Yemişli köyü yakınlarında seyir halindeki 06 DAA 830 plakalı pikap, yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpma sonucu hayvan yaralanırken araçta maddi hasar oluştu, bölgeye gelen ekipler ve vatandaşlar yaralı hayvana müdahale etti; inceleme başlatıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesine pikabın çarptığı büyükbaş hayvan yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, Gercüş ilçesi Yemişli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 06 DAA 830 plakalı pikap, aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hayvan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ve vatandaşlar, yaralı hayvana müdahalede bulundu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?