Batman girişinde lastiği patlayan tırda yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Batman'da seyir halindeyken lastiği patlayarak yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Batman girişinde bir tırın arka lastiği patlayarak, yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarında güvenli bir noktaya çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin tırın dorsesine ve yakıt deposuna sıçramasını önledi. Yangın, kısa süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.