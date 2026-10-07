Batman girişinde lastiği patlayan tırda yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Batman girişinde lastiği patlayan tırda yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Batman girişinde lastiği patlayan tırda yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Batman girişinde seyir halindeki tırın arka lastiği patlayarak yanmaya başladı. Sürücünün 112’ye haber vermesiyle olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin dorsesine ve yakıt deposuna sıçramasını önleyerek yangını söndürdü.

Batman'da seyir halindeyken lastiği patlayarak yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Batman girişinde bir tırın arka lastiği patlayarak, yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarında güvenli bir noktaya çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin tırın dorsesine ve yakıt deposuna sıçramasını önledi. Yangın, kısa süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman girişinde lastiği patlayan tırda yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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