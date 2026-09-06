Batman-Hasankeyf yolunda tır savruldu, sürücü Mesut Geçit hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batman-Hasankeyf yolunda tır savruldu, sürücü Mesut Geçit hayatını kaybetti

Batman-Hasankeyf yolunda tır savruldu, sürücü Mesut Geçit hayatını kaybetti
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Batman-Hasankeyf karayolunun Çeşmebaşı köyü mevkiinde kontrolden çıkan tırın 44 yaşındaki sürücüsü Mesut Geçit, boş araziye savrulması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman- Hasankeyf karayolunda kontrolden çıkarak boş araziye savrulan tırın 44 yaşındaki sürücüsü Mesut Geçit, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Batman-Hasankeyf karayolunun Çeşmebaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut Geçit idaresindeki 73 ABB 408 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Geçit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hasankeyf, İnceleme, 3. Sayfa, Otopsi, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman-Hasankeyf yolunda tır savruldu, sürücü Mesut Geçit hayatını kaybetti - Son Dakika

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