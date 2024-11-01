Batman Havalimanı\'nda Tehdit Tatbikatı

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Batman havalimanında kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler tatbikatı gerçekleştirildi.

Batman AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, emniyet, il sağlık, DHMİ Batman havalimanı ve Diyarbakır AFAD il müdürlüklerinden 47 personel ve 13 aracın katılımıyla DHMİ Batman havalimanında kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler tatbikatı gerçekleştirildi.

Batman AFAD ekiplerince hazırlanan senaryoya göre; 31 Kasım günü sabah 10.00'da Ankara-Batman seferi yapan bir yolcu uçağında bagajların indirildiği esnada iki bagaj operatörü baygınlık geçirdi. Durum 112 Acil çağrı merkezine bildirildi. Bunun üzerine ekipler olaya müdahale etti.

Gerçeği aratmayan tatbikat vatandaşlar tarafından takdir topladı. - BATMAN