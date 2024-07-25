Batman\'ın Kozluk ilçesinde otomobil kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

3.Sayfa

Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobil kaza yaptı, ters dönen araçta 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tuzlagözü kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Ters dönen araçta 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN