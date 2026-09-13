Batman Kırmataş Mezrası\'nda ahır yangınında 80 küçükbaş hayvan telef oldu

Batman'ın Kayabağı köyüne bağlı Kırmataş Mezrası'nda bir ahırda çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kayabağı köyüne bağlı Kırmataş Mezrası'nda akşam saatlerinde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 80 küçükbaş hayvan telef olurken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.