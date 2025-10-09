Batman Kozluk\'ta Belediye Başkanı\'nın Ağabeyi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde saat 18.30 sıralarında şüpheli ölüm olayı yaşandı. Evin giriş katındaki daireden silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi Mehmet Salim Işık'ı (66) silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. Işık, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, Işık'ın tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
