Batman Kozluk'ta Belediye Başkanı'nın Ağabeyi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Batman Kozluk'ta Belediye Başkanı'nın Ağabeyi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Batman Kozluk\'ta Belediye Başkanı\'nın Ağabeyi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
09.10.2025 07:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi Mehmet Salim Işık, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Işık'ı Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Işık, yaşamını yitirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde saat 18.30 sıralarında şüpheli ölüm olayı yaşandı. Evin giriş katındaki daireden silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANININ AĞABEYİ EVİNDE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Eve giren ekipler, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi Mehmet Salim Işık'ı (66) silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. Işık, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"TABANCAYI TEMİZLERKEN KENDİSİNİ VURDU" İDDİASI

Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, Işık'ın tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Mehmet Veysi Işık, Devlet Hastanesi, Mehmet Salim, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Kozluk, Batman, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman Kozluk'ta Belediye Başkanı'nın Ağabeyi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas’ı ikna etmemizi rica etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti
Yasaklı madde soruşturmasının ardından İrem Derici cephesinden ilk açıklama Yasaklı madde soruşturmasının ardından İrem Derici cephesinden ilk açıklama
Yağmur sonrası korkunç manzara Denizde ceset bulundu Yağmur sonrası korkunç manzara! Denizde ceset bulundu
Myanmar ordusu cunta karşıtı göstericilerin üzerine paraşütle bomba attı: 40 ölü Myanmar ordusu cunta karşıtı göstericilerin üzerine paraşütle bomba attı: 40 ölü
Adana’da hareketli dakikalar Ailesini rehin aldı, polis ve özel harekat sevk edildi Adana'da hareketli dakikalar! Ailesini rehin aldı, polis ve özel harekat sevk edildi
Adliye kafeteryasında avukata suçüstü Para alırken yakalandı Adliye kafeteryasında avukata suçüstü! Para alırken yakalandı

08:26
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 5 soru soruldu İşte ifade sırasında yaşananlar
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 5 soru soruldu! İşte ifade sırasında yaşananlar
08:14
Dijital yayın devinden bomba Şampiyonlar Ligi hamlesi
Dijital yayın devinden bomba Şampiyonlar Ligi hamlesi
07:54
Mesajlar ifşa oldu Real Madrid’in yıldızı sevgilisini aldatmış
Mesajlar ifşa oldu! Real Madrid'in yıldızı sevgilisini aldatmış
07:40
Netanyahu’dan Trump’ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
07:37
Tarihi anlaşma Gazze’de sevinçle karşılandı
Tarihi anlaşma Gazze'de sevinçle karşılandı
04:57
Gazze’de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas’ın kritik bir çağrısı var
Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 08:41:41. #7.11#
SON DAKİKA: Batman Kozluk'ta Belediye Başkanı'nın Ağabeyi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.