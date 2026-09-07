Batman Kozluk'ta depoda çıkan yangın söndürüldü, kasa ve tütünler zarar gördü
Batman'ın Kozluk ilçesi Komando Mahallesi'nde bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, depodaki plastik domates kasaları ile kuru tütünler zarar gördü ve maddi hasar oluştu.
Batman'ın Kozluk ilçesinde plastik domates kasaları ile kuru tütünlerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Batman'ın Kozluk ilçesi Komando Mahallesi'nde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, depodaki plastik domates kasaları ile kuru tütünler zarar gördü. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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