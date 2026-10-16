Batman merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 119 şüpheliden 80'i tutuklandı - Son Dakika
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Batman merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 119 şüpheliden 80'i tutuklandı

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Batman merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 119 şüpheliden 80\'i tutuklandı
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada hedef listesi genişletildi ve 13 ilde eş zamanlı operasyonla 119 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılanlardan 80'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 39'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 119 kişiden 80'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis organizasyonlarındaki para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada, daha önceden tespit edilen 102 kişilik hedef listesi genişletildi. Batman merkezli 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar ve ifade süreçlerinin ardından toplam 119 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 80'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 39 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 119 şüpheliden 80'i tutuklandı - Son Dakika
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