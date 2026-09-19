Batman Sason'da elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen kıvılcımlar 10 arı kovanını yaktı - Son Dakika
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Batman Sason'da elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen kıvılcımlar 10 arı kovanını yaktı

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Batman Sason\'da elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen kıvılcımlar 10 arı kovanını yaktı
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yeniçakmak köyünde elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü. Arıcı Yunus Bozkurt'a ait 25 kovandan 10'u tamamen yandı, diğerleri zarar gördü; can kaybı yaşanmadı.

Batman'ın Sason ilçesinde elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü, 10 arı kovanı tamamen yandı.

Yangın, Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinin Yeniçakmak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar çevredeki kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 20 dönümlük alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, arıcı Yunus Bozkurt'a ait 25 arı kovanından 10'u tamamen yandı, diğer kovanlar da zarar gördü.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Doğal Afetler3. SayfaBozkurtGüncelBatmanSasonÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman Sason'da elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen kıvılcımlar 10 arı kovanını yaktı - Son Dakika
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