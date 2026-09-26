Batman TPAO Bulvarı'nda servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman TPAO Bulvarı'nda servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Batman TPAO Bulvarı\'nda servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Batman TPAO Bulvarı Çöplük Kavşağı'nda buğday yüklü kamyonla servis minibüsü çarpıştı ve kazada 6 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı; bölgede trafik kontrollü sağlandı, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Batman TPAO Bulvarı Çöplük Kavşağı'nda buğday yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyon ile servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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