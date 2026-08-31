Batman'da sauna yangınında ölen 3 kadın toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da sauna yangınında ölen 3 kadın toprağa verildi

Batman\'da sauna yangınında ölen 3 kadın toprağa verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kadın, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedildi. Yangında yaralananların tedavisi sürüyor, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Batman'ın Gültepe Mahallesi'ndeki özel bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kadın, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden Emine Yağri (42), Şaziment Sarıoğlu (44) ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan avukat Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Üç kadının cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından Batman Asri Mezarlığı ile Akça ve Tılmerç mezarlıklarında gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze törenlerine hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yangında dumandan etkilenen yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, olayın çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Batman, Spor, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da sauna yangınında ölen 3 kadın toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

11:58
Özgür Özel’in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
11:46
Muharrem İnce’den olay sözler: CHP’de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
11:28
“Haksız yere ihraç edildim“ diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
"Haksız yere ihraç edildim" diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
10:55
Girne’deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 12:44:12. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da sauna yangınında ölen 3 kadın toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement