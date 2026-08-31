Batman\'da sauna yangınında ölen 3 kadın toprağa verildi

Batman'ın Gültepe Mahallesi'ndeki özel bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kadın, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden Emine Yağri (42), Şaziment Sarıoğlu (44) ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan avukat Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Üç kadının cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından Batman Asri Mezarlığı ile Akça ve Tılmerç mezarlıklarında gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze törenlerine hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yangında dumandan etkilenen yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, olayın çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.