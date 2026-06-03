Batman'da taşlı sopalı kavga: 12 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Mahalle'de iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği kavgaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Kavgada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi. - BATMAN