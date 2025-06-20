Battalgazi\'de Şantiyede Kavga: 3 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı, demir sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi eski adliye hizmet binası mevkiinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, demir sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 3 işçi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA