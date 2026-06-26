Bayat\'ta TIR Yangını Korkuttu

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, seyir halindeki tüp yüklü tırın motor kısmında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler tüplere sıçramadan söndürülürken muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Bayat ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 49 AAR 819 plakalı Aygaz marka mutfak tüpü yüklü tırın ön kısmında (çekici bölümünde) henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, tırı hemen yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tırın kupasını saran alevlere hızla müdahale etti. Yangının arkadaki tüp yüklü dorseye sıçramaması için adeta zamanla yarışıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, dorsede bulunan tüplere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tırın ön kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR