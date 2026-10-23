Bayburt Aydıntepe\'de ruhsatlı silah sahiplerine güvenli saklama eğitimi verildi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, ruhsatlı silah sahiplerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği personelince verilen eğitimde, silahların güvenli muhafazası, taşınma kuralları ve yasal sorumluluklar ele alındı.

6136 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, ateşli silahların evde, araçta ve iş yerinde çocukların ulaşamayacağı kilitli ve emniyetli alanlarda saklanmasının önemi anlatıldı. Silah ve şarjörün ayrı muhafaza edilmesi, silahın başkalarının göremeyeceği şekilde taşınması ve alkolün etkisi altındayken silah taşınmaması gerektiğine de dikkat çekildi.

Eğitimde ayrıca ruhsat sahiplerinin adres değişikliği, silahın kaybolması veya çalınması gibi durumlarda izlemesi gereken yasal süreçler de ele alındı. Silahların güvenli kullanımına ilişkin kuralların yanı sıra olası risklerin önlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatıldı.