Bayburt Heybetepe\'de yangında 4 evin çatısı zarar gördü, can kaybı yok

Bayburt'un merkeze bağlı Heybetepe köyünde sabaha karşı çıkan yangında 4 evin çatısı zarar gördü. Yangına uykuda yakalanan vatandaş, köylülerin yardımıyla evden çıkarılırken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, bir evin bacasından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede çevredeki evlerin çatılarına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşularının yardımıyla dışarıya çıkarılan T.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan yangında 4 evin çatısı zarar gördü.