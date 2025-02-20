Bayburt\'ta Alkollü İçki Denetimi

3.Sayfa

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, alkollü içecek satışı yapılan 9 iş yeri denetlendi. Denetimde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Son zamanlarda artan kaçak ve sahte alkollü içki, yasadışı içki imalatında kullanılan etil alkollerin kullanımının önlenmesi, ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayburt'ta faaliyet gösteren 9 iş yeri kontrol edilerek, denetim yapıldı. Yapılan kontrollerde, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken, konuyla alakalı Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iş yeri sahiplerinin kaçak ve sahte alkollü içki konusunda ekiplerce bilgilendirildiği belirtilerek " Halk sağlığını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 2025 yılı içerisinde çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT