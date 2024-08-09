Bayburt\'ta Asayiş Olayları Azaldı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Bayburt'ta yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi. Yapılan toplantıda Bayburt'ta asayiş olaylarının azaldığı belirtildi.

Bayburt'u asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek adına emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Vali Eldivan, "İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak emniyet ve jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzde çalışmaktayız. Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde yaz tatilini geçirmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi(GAMER) toplantı salonunda yapılan Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda 2024 yılı Temmuz ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili konular değerlendirildi. İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve ilde görev yapan basın mensuplarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Eldivan, asayiş, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, trafik olayları, toplum destekli faaliyetler başlıklarını ele alarak, Bayburt'ta yürütülen çalışmalar hakkında basına bilgiler aktardı.

Asayiş olayları incelendiğinde, 2023 yılının Temmuz ayında 249, 2024 yılının Temmuz ayında ise 173 asayiş olayının meydana geldiğini söyleyen Vali Eldivan, Bayburt'ta asayiş olaylarında bir yıl içerisinde yüzde 31'lik düşüş yaşandığını belirterek, "2023 yılının Temmuz ayında 249 olay meydana gelmişken, alınan tedbirler ve icra edilen devriye faaliyetleri sayesinde, 2024 yılının temmuz ayında 173 asayiş olayı meydana gelmiştir. Olay sayısında yüzde 31 düşüş sağlanmıştır. Aynı zamanda 2024 yılında asayiş olaylarının yüzde 99'u aydınlatılmıştır. 2024 temmuz ayında kişilere karşı 87, malvarlığına karşı 24 olay meydana gelmiştir. Kişilere karşı meydana gelen olayların yüzde 99'u, malvarlığına karşı meydana gelen olayların yüzde 97'si aydınlatılmış, 6284 sayılı kanun kapsamında 22 olay meydana gelmiş, 21 kadın vatandaşımız hakkında tedbir kararı alınmış olup, 27 kadın vatandaşımızın takibi yapılmaktadır. Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2023 Temmuz ayında 20, 2024 yılının temmuz ayında 27 şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı yüzde 35 artmıştır. 2023 yılının temmuz ayında, 44 bin 832, 2024 yılının temmuz ayında 61 bin 852 şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Asayiş, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, trafik olayları, toplum destekli faaliyetlerde emniyet ve jandarma birimlerinin titizlikle çalışmalar yürüttüğünü aktaran Vali Eldivan, mücadelenin her alanda kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - BAYBURT