Bayburt'ta Bayramda Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Bayramda Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Bayburt\'ta Bayramda Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Bayburt Emniyeti, bayramda huzur için 232 personel ile trafik ve asayiş denetimleri yaptı.

01.04.2025 10:53
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmesi amacıyla trafik ve asayiş tedbirlerini artırdı. 232 personelin sahada olduğu denetimlerde uygulamalar yapıldı, sayısız denetimler gerçekleştirildi.

Şehrin farklı noktalarında tedbir amaçlı yapılan denetim ve kontrollerde ekipler bayramda da görevlerini titizlikle yerine getirdi. 232 personelin sahada olduğu denetimlerde uygulamalar gerçekleştirilerek, birçok alanda denetimler yapıldı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 15 trafik ekibi, 88 trafik personeli, 12 asayiş ekibi ve 117 asayiş personeli bayramda görev aldı. Emniyetten yapılan açıklamada ise, umuma açık yer uygulaması, günübirlik kiralık ev denetimi, radar denetimi, alkol denetimi, KGYS denetimi, otogar denetimi, emniyet kemeri denetimi, şehirlerarası otobüslerle yorgunluk ve mola denetimi, motosiklet denetimi, şehirlerarası sivil otobüs denetimi gibi farklı alanlarda denetimlerin yapıldığı belirtildi. Tedbirlerin artırılmasıyla beraber kentte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, Bayburtlu vatandaşlar bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirdiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Bayramda Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika

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