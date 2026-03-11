Bayburt'ta fırınlara hijyen ve gramaj denetimi - Son Dakika
Bayburt'ta fırınlara hijyen ve gramaj denetimi

11.03.2026 15:24  Güncelleme: 15:25
Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde ekmek ve unlu mamullerin gramajları kontrol edilirken, işletme sahiplerine hijyen uyarıları yapıldı.

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen ve gramaj denetimlerini Ramazan ayında da sürdürüyor.

Halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin belirlenen gramajlara uygunluğu kontrol edildi.

Ekipler ayrıca üretim alanlarının temizlik durumu, personel hijyeni ve iş yerlerinin genel düzenini inceleyerek işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - BAYBURT

