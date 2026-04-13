Bayburt\'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

13.04.2026 18:48
Operasyonda 1 düzensiz göçmen ve 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı, göçmen sınır dışı edilecek.

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen ile onu ülkeye soktuğu, barınmasına imkan sağladığı ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afganistan uyruklu göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Bayburt, Göçmen, Suç, Son Dakika

Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
