Bayburt\'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen ile onu ülkeye soktuğu, barınmasına imkan sağladığı ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Afganistan uyruklu göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT
