Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Bayburt\'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
12.06.2026 11:12
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Bayburt'ta yapılan denetimlerde 5 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı, adli işlemler başlatıldı.

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik son bir haftada yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla kente girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha ve analiz çalışmaları kapsamında düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda yakalanan 4 organizatör hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ise, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Bayburt, Göçmen, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Temtek Özgür Temtek:
    bayburt halkı olarak bu operasyonlar güvenlik açısından iyi tabi ama aslında burada asıl sorun kaçakçılar ve organizatörler bunlar tutulması güzel de altyapı çalışmaları da gerekli bu konuda 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kuru Deniz Kuru:
    tamam hoşbulduk ama bu insanlar da biraz üzüntü verici yani kim bilir ne şartlarda gelmiş bunlar Afganistan'dan herhalde sıkıntı var orada bir şekilde insanlar mücadele ediyor hayatlarını düşün yani onlarında da bi ailesi var bir hayatı var ama tabi illegal yollardan gelmesi de doğru değil 0 0 Yanıtla
  • Fatma Ece Oral Fatma Ece Oral:
    yine aynı şey işte operasyon operasyon diye haber yapıyolar ama bunlar zaten bilinen şeyler ya hani 5 kişi 4 kişi yakalandı ne olmuş yani insanlar abartıyo bu konuyu çok fazla sanki dünya sonu gelmiş gibi yazıyolar medya da hep aynı şeyler tekrarlıyo 0 0 Yanıtla
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