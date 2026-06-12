Bayburt\'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Deniz Kuru:

tamam hoşbulduk ama bu insanlar da biraz üzüntü verici yani kim bilir ne şartlarda gelmiş bunlar Afganistan'dan herhalde sıkıntı var orada bir şekilde insanlar mücadele ediyor hayatlarını düşün yani onlarında da bi ailesi var bir hayatı var ama tabi illegal yollardan gelmesi de doğru değil