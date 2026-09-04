Bayburt\'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 Afgan göçmen ve 2 şüpheli yakalandı

Bayburt'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, yasa dışı yollarla kente girdikleri tespit edilen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu kişileri ülkeye soktuğu, barınmalarına imkan sağladığı ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında yasa dışı yollarla Bayburt'a giriş yapan 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenleri ülkeye sokmak, barınmalarına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli de yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatıldı.

Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmenin idari işlemleri tamamlandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.