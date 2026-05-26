Bayburt\'ta Kurban Bayramı Trafik Denetimi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı emniyet tedbirleri kapsamında Danişment yol kontrol noktasında trafik ve asayiş denetimi yaptı.

Bayram süresince vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde seyahat edebilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, araçlar trafik ve asayiş yönünden kontrol edildi. Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırlarını aşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamada, yol güvenliğinin sağlanması ve bayram yoğunluğunda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi için kontroller titizlikle gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı boyunca kent genelinde trafik ve asayiş denetimlerine devam edecek. - BAYBURT