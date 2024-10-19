Bayburt\'ta Narkotik Operasyonu

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Bayburt'ta narkotik madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada İran uyruklu bir şahısın üzerinden bonzai maddesi çıktı. Şüpheli şahısa adli işlem yapıldı, işlemlerin ardından şahıs Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik madde kullanımının, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla operasyon yapıldı. Ekiplerce, Bayburt- Erzurum yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu, otobüste aramalar yapıldı. Aramada, İran uyruklu şahısın üzerinden çıkan 26,66 gram bonzai maddesine el koyuldu. Şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılarak, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT