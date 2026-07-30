Bayburt\'ta Otomobil Takla Attı

Bayburt'ta takla atan otomobilde bulunan 4'ü çocuk, 4'ü yetişkin olmak üzere 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, Arpalı-Aydıntepe mevkiinde meydana geldi. 69 AAZ 011 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.S.Ş., N.Ş., Y.Ş., Z.S.B.Ş. ve E.Ş.'nin kimlikleri belirlenirken, diğer 3 yaralının kimlik bilgilerine ulaşılamadı.