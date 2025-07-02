Bayburt'ta Suudi Arabistan'a ait olduğu öğrenilen özel bir jet henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Ballıkaya mevkiinde dere yatağına düştüğü öne sürülen jet için Bayburt ve Erzurum'dan AFAD başta olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi.
İçerisinde 3 kişi bulunduğu belirtilen jetin düşüş nedenine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. - BAYBURT
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayburt'ta Özel Jet Düştü - Son Dakika
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