Bayburt'ta ele geçirilen Picasso tablosunu 6 milyon Euro'ya satışa sundular - Son Dakika
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Bayburt'ta ele geçirilen Picasso tablosunu 6 milyon Euro'ya satışa sundular

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Bayburt'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve obje ile dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi. Şüphelilerin tabloyu 6 milyon Euro'ya satmaya çalıştıkları tespit edildi.

14.11.2024 14:07
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik harekete geçti. Bayburt'la bağlantılı olarak Erzincan, Erzurum ve çevre illerde tarihi eser ticareti yapıldığı, sit alanlarda yapılan izinsiz kazıyla elde edilen eserlerin yüksek fiyatlardan satışa arz edildiği saptandı.

DOĞUDAN ÇIKARDIKLARI ESERLERİ BATIYA SATIYORLAR

Araştırmayı derinleştiren Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden izinsiz çıkarılan tarihi eserlerin aracılar vasıtasıyla batı illerine satıldığını ve bir kısmının yurt dışına çıkarılma hazırlığında olduğunu tespit etti

Ekipler, 21 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlara yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

PICASSO'NUN TABLOSUNU 6 MİLYON EURO'DAN SATIŞA SUNDULAR

Operasyonda 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 178 adet Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ile dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi. Şüphelilerin Picasso'nun tablosunu 6 milyon Euro'ya satışa sundukları belirlendi.

2 ŞÜPHELİYE DENETİMLİ SERBESTLİK

Operasyon kapsamında yakalanan 21 şüpheliden 19'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik kararıyla salıverildi.

Bayburt\'ta ele geçirilen Picasso tablosunu 6 milyon Euro\'ya satışa sundular
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta ele geçirilen Picasso tablosunu 6 milyon Euro'ya satışa sundular - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Komutan Logard:
    Picasso Erzurum’da mı yaşamış?Way beee :D 0 0 Yanıtla
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