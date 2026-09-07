Bayburt'ta pikap ile otomobil çarpıştı; kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bayburt merkeze bağlı Adabaşı mevkisinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan S.K. hastanede hayatını kaybederken, kaza nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
Bayburt'ta otomobille pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
O.K. yönetimindeki 69 ABA 535 plakalı pikap, merkeze bağlı Adabaşı mevkisinde karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 26 GP 564 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile S.K, F.K. ve G.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan S.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA
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