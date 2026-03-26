Bayburt\'ta Sahte Alkol Operasyonu

Bayburt'ta sahte alkol kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 10 litre kaçak alkol ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Son zamanlarda artan sahte alkol kullanımının engellenmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, bir litrelik şişelere doldurulmuş toplam 10 litre kaçak alkole ekiplerce el konuldu.
Olayla ilgili 2 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - BAYBURT
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?