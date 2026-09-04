Bayburt'ta silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 94 fişek ele geçirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 94 fişek ele geçirildi

Bayburt\'ta silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 94 fişek ele geçirildi
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 1 tabanca, 2 şarjör ve 94 fişek ele geçirdi. M.Ü., E.A. ve D.A. isimli 3 şüpheli yakalanırken, haklarında adli tahkikat başlatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 1 tabanca, 2 şarjör ve 94 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda M.Ü., E.A. ve D.A. isimli şüpheliler yakalanırken, şüpheliler hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bayburt, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 94 fişek ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 94 fişek ele geçirildi - Son Dakika
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