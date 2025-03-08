Bayburt'ta Suç Oranı Yüzde 14 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayburt'ta Suç Oranı Yüzde 14 Düştü

Bayburt\'ta Suç Oranı Yüzde 14 Düştü

Vali Eldivan, Bayburt'ta asayiş olaylarını değerlendirerek suç oranlarında yüzde 14 azalma olduğunu açıkladı.

08.03.2025 04:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile birlikte ildeki asayiş olaylarını değerlendirdiği toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Vali Eldivan, Bayburt'ta geçen yılın aynı dönemine göre suç oranlarında yüzde 14 azalma olduğunu söyledi.

Vali Eldivan, Bayburt'un şubat ayı asayiş olaylarını paylaştı. Şubat ayı bilgilerini açıklayan Vali Eldivan, geçen yılın aynı dönemine göre suç oranlarında yüzde 14 azalma olduğunu söyledi.

Vali Mustafa Eldivan, "Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir" dedi.

Vali Eldivan şu açıklamayı yaptı:

Terörle mücadele konusunda: 2025 yılı şubat ayı içerisinde PKK/KCK ya yönelik toplam 2 küçük çaplı operasyon yapılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır. İlimizde başka bir terör olayı veya operasyonu olmamıştır.

Asayiş olayları konusunda: Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç konusunda asayiş olayları incelendiğinde 2024 yılının şubat ayı ile 2025 yılının şubat ayında meydana gelen olay sayıları karşılaştırıldığında olay sayısında yüzde 14 azalış ve aydınlatma oranlarında her iki ayda da yüzde 100 olduğu için değişim olmamıştır. 2025 şubat ayındaki bu olayların yüzde 4,1'i konut dokunulmazlığı ihlali, yüzde 1,4'ü kişilerin huzur ve sükununu bozma, yüzde 4,1'i cinsel taciz, yüzde 13'ü hakaret, yüzde 33'ü kasten yaralama, yüzde 1,4'ü cinsel saldırı ve yüzde 43'ü ise tehdit konularında meydana gelmiştir.

Yine malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç konusunda asayiş olayları incelendiğinde 2024 yılının şubat ayı ile 2025 yılının şubat ayında meydana gelen olay sayıları karşılaştırıldığında olay sayısında yüzde 57,14 azalış sağlanmıştır. 2025 şubat ayındaki bu olayların yüzde 80'i dolandırıcılık, yüzde 10'u işyerinden hırsızlık, yüzde 5'i evden hırsızlık ve yüzde 5'i ise gasp konularında gerçekleşmiştir. Bu olayların yüzde 83'ü aydınlatılmıştır.

Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2025 yılının şubat ayında hapis cezası almış olup aranan 8 kişi yakalanmış, yakalanan bu şahısların 1'i kasten öldürme 7'si diğer suçlar ile ilgilidir. Ayrıca ifade için aranan 8 kişinin de ifadelerinin alınması sağlanmıştır.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda: 2025 şubat ayında TCK 190-191 ile ilgili yapılan operasyonlar sonucunda 16,67 gram esrar, 5,88 gram metafetamin, 8,30 gram bonzai ve 74 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz artarak devam etmektedir.

Siber suçlarla mücadele konusunda: 2025 yılı şubat ayı içerisinde çeşitli konularda bilişim suçları kapsamında 16 hesap tespit edilmiş, tespiti yapılan bu suçların yüzde 6,25'i asayiş, yüzde 37,5'ü terör, yüzde 31,25'i siber, yüzde 6,25'i kaçakçılık ve yüzde 18,75'i diğer konulardadır. 2025 şubat ayı düzenli göçmen sayısı verilerine göre ilimizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 35'dir.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan istatistik açıklamasının ardından vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki hayatla yarışılmaz ve emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

Vatandaşlarımızdan soğuk ve karlı hava koşullarını dikkate alarak kışlık lastiksiz araçlarını trafiğe çıkarmamalarını, yayaların çatılardaki buz saçaklarına ve kar kütlelerine karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Her zamanki gibi hatırlatmak istediğim diğer bir konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum." ifadelerine yer verdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Mustafa Eldivan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, bayburt, Asayiş, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Suç Oranı Yüzde 14 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:40:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Suç Oranı Yüzde 14 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.