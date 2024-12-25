Bayburt\'ta Yangın: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

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Bayburt'un Çayırözü köyünde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan vatandaşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Yangın, Çayırözü (Ağunsos) köyünde saat 02. 30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin çatısından yükselen dumanlar fark edilerek durum itfaiye ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken AFAD ekipleri de içeride mahsur kalan vatandaşı kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşa sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 4 saatlik bir uğraşın ardından yangın tamamen söndürüldü. Ev kullanılmaz hale geldi. - BAYBURT