Bayburt'ta Yangında 3 Ev Hasar Gördü

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Bayburt'ta meydana gelen yangında 3 ev hasar görürken, mahalle sakinleri panik dolu anlar yaşadılar. Çevredekilerin iddiasına göre, çocukların kuru otları tutuşturmasıyla alevler büyüyerek evleri sardı.

Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Hala daha soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın mahallinde Aydın Göktemir'e, Durali Bozkuş'a ve Recep Kılıç'a ait alevlerde maddi hasar oluştu.

Öte yandan olay yerine gelen sağlık ekiplerince evi yandığı için fenalaşan ev sahiplerine müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAYBURT