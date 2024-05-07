Bayıltana kadar dövdü, sürükleyip yol kenarına bıraktı - Son Dakika
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Bayıltana kadar dövdü, sürükleyip yol kenarına bıraktı

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Adana'da bir kişi tartıştığı şahsı bayıltana kadar dövüp sonrada sürükleyip yol kenarına bıraktı. Polislerin geldiğini gören şahıs, motosiklete binip kaçtı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, kavga eden şahısların birinin bayıldığı ve diğerinin ise kaçtığı görülüyor. Bayıltılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

07.05.2024 10:05
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Bayıltana kadar dövdü, sürükleyip yol kenarına bıraktı

ADANA - Adana'da bir kişi tartıştığı şahsı bayıltana kadar dövüp sonrada sürükleyip yol kenarına bıraktı. Polislerin geldiğini gören şahıs, motosiklete binip kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı 70082 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta tartışan 3 kişiden 2'si tekme tokat kavga etmeye başladı. Bunun üzerine kavgaya karışan şahıslardan birisi yediği dayak sonucu bayıldı.

Şahsın bayılması üzerine kavgaya karışan diğer kişi, bayılttığı adamı sürükleyerek yol kenarına bıraktı. Bu sırada kavgaya karışmayan diğer şahıs ise bir yandan bayılan kişiye bakmaya çalıştı, bir yandan da olay yerinden ayrılmaya çalıştı.

Polis geldi, motosiklete binip kaçtı

Çevredekilerin sesleri duyması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga ettiği kişiyi bayıltana kadar döven şahıs, polis aracının geldiğini görünce motosikletine binip polis aracının önünden hızla kaçarak uzaklaştı.

Kavga ve kaçış anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şahsın kaçması üzerine polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bayıltana kadar dövülen şahsın ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Adana, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayıltana kadar dövdü, sürükleyip yol kenarına bıraktı - Son Dakika

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