Bayındır'da Görevli Polislere Mukavemet: 4 Şüpheli Tutuklandı

11.04.2026 12:09
İzmir'in Bayındır ilçesinde aranan bir şahsa yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı, 3 polis yaralandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde aranan bir şahsa yönelik çalışmalar sırasında görevli ekiplere mukavemet göstererek, 3 polisi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır'da aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında bazı şahıslar görevli polislere mukavemet göstererek, 3 polisi yaraladı. Yaşanan olayın ardından S.T., R.S., F.Ö. ve M.Ö. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ödemiş T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bayındır, Polis, İzmir, Suç

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
