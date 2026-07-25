İzmir’de korkutan yangın: Alevler evlere ve ağıllara kadar ulaştı - Son Dakika
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İzmir’de korkutan yangın: Alevler evlere ve ağıllara kadar ulaştı

İzmir’de korkutan yangın: Alevler evlere ve ağıllara kadar ulaştı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde moloz döküm sahasında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytinlikler, samanlıklar ve evleri tehdit etti. İtfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölge sakinleri, yangınların hurdacılar tarafından çıkarıldığını iddia ediyor; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde Buruncuk ile Yakacık mahalleleri arasında bulunan moloz döküm sahasında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evleri ve ağılları tehdit etti. Yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Buruncuk ile Yakacık mahalleleri arasında bulunan moloz döküm sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevrede bulunan zeytinlik alanlara, samanlıklara, evlere ve ağıllara kadar ulaştı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için vatandaşlar büyük çaba harcarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bayındır Belediyesi ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı diğer birimler ile çevre ilçe belediyelerden takviye vidanjörler müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, çok sayıda zeytin ağacı ile samanlık yanarak zarar gördü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.

Bölge sakinleri, moloz döküm sahasında sık sık yangın çıktığını öne sürdü. Vatandaşlar, yangınların bölgeye gelen bazı hurdacılar tarafından çıkarıldığını iddia ederek, yetkililerin alanda gerekli önlemleri almasını istedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Bayındır, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir’de korkutan yangın: Alevler evlere ve ağıllara kadar ulaştı - Son Dakika

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