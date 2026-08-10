Bayındır\'da Otomobil Yandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Bayındır-Kızıloba yolunda meydana geldi. Kızıloba yolunda seyir halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Aracından alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak güvenli bölgeye geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.