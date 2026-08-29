Bayraklı'da Motosiklet Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bayraklı'da Motosiklet Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti

Bayraklı\'da Motosiklet Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde aşırı hız nedeniyle motosiklet kazası geçiren 20 yaşındaki genç kız öldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, bugün sabah saat 08.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak yönüne doğru seyir halinde olan Emine Sevil (20) idaresindeki motosiklet, kavşak girişinde sürücüsünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Yola savrulan genç kadın ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde, Emine Sevil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından, genç kızın cansız bedeni ölü muayenesi yapılmak üzere cenaze hizmetleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Emine Sevil'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Bayraklı, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayraklı'da Motosiklet Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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