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Bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da acı olay: Aile içi kavgada kan aktı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile katliamı yaşandı. Aile içi çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Acı olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda silah patladı. İlk belirlemelere göre Baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti. Selçuk Çelik ise yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.