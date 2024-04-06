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Bayram tatilcilerinin yoğunluğu sürüyor

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Ankara istikametinde 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen tatilciler, yoğunluğa neden oldu. Polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirleri aldı.

06.04.2024 10:09  Güncelleme: 10:09
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Bayram tatilcilerinin yoğunluğu sürüyor

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Ankara istikametinde 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen tatilciler, yoğunluğa neden oldu.

9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı Tatili dün akşam saatleri itibariyle başladı. Dün akşam saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkmaya başlayan tatilciler bugün de Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Bayram Tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

Kaynak: İHA

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