Bayram tatilinde 62 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 690 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayram tatilinde 62 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 690 kişi yaralandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 7 gününde 62 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 690 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi için hız yapmama, emniyet kemeri takma ve trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

22.06.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bayram tatilinin ilk 7 gününde maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayram tatili boyunca Trafik Polislerinin ve Jandarma Trafiğin, denetimlerine 24 saat esasına göre devam etiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Bayram tatilinin 7. günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede: 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 7 kişi yaralandı.

406 bin 165 araç denetlendi. 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39bin 21 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.Yolun sonu bayram olsun.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayram tatilinde 62 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 690 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
19:39 Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
23:05 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
22:44 İstanbul’da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi İstanbul'da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi
22:38 Kayseri’de silahlı saldırıya uğrayan CHP’li Şerafettin Bahadır ağır yaralandı Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan CHP'li Şerafettin Bahadır ağır yaralandı
22:36 Montella’ya ’’Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı’’ diye soruldu Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi Montella'ya ''Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?'' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 10:24:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bayram tatilinde 62 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 690 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement