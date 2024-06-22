Bayram tatilinde 62 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 690 kişi yaralandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bayram tatilinin ilk 7 gününde maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayram tatili boyunca Trafik Polislerinin ve Jandarma Trafiğin, denetimlerine 24 saat esasına göre devam etiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Bayram tatilinin 7. günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede: 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 7 kişi yaralandı.

406 bin 165 araç denetlendi. 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39bin 21 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.Yolun sonu bayram olsun.