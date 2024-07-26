Bayram ve babalar gününde evlat acısı yaşadı: 40 gündür firarda olan sürücünün yakalanmasını istedi - Son Dakika
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Bayram ve babalar gününde evlat acısı yaşadı: 40 gündür firarda olan sürücünün yakalanmasını istedi

Mersin'de bayram ve babalar gününde bir otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu 18 yaşındaki Alim'in ailesi, olay yerinden kaçtıktan sonra aracı terk eden ancak kimlik bilgileri tespit edilen sürücünün yakalanmasını istedi. Çocuklarının ölümünün üzerinden 40 gün geçen aile, yaşanan olayı bir trafik cinayeti olarak değerlendirerek sürücünün yakalanmasının ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan ceza almasını talep etti.

26.07.2024 00:32
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Bayram ve babalar gününde evlat acısı yaşadı: 40 gündür firarda olan sürücünün yakalanmasını istedi

Baba Cihat Önem:

"Bugün 40 gün oldu şüpheli hala yakalanmadı,bu adam bize bayram ve babalar günü en büyük acıyı yaşattı"

"Bu bir trafik cinayeti, arkadan geliyor ve vuruyor, görenler var sürücü yolda sağ sol yaparak geliyor, yol boş hiç araç geçmiyor"

"Bu şahsın yakalanmasını ve kasten adam öldürmeden ceza almasını istiyorum"

MERSİN - Mersin'de bayram ve babalar gününde bir otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu 18 yaşındaki Alim'in ailesi, olay yerinden kaçtıktan sonra aracı terk eden ancak kimlik bilgileri tespit edilen sürücünün yakalanmasını istedi. Çocuklarının ölümünün üzerinden 40 gün geçen aile, yaşanan olayı bir trafik cinayeti olarak değerlendirerek sürücünün yakalanmasının ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan ceza almasını talep etti.

Kaza, 40 gün önce 16 Haziran saat: 07.45 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Liseyi bitiren ve üniversite sınavına giren 18 yaşındaki Alim Dede Önem, Kubrban Bayramı'nın birinci günü harçlığını çıkarmak için çalıştığı markete doğru giderken beyaz renkli bir otomobil gelerek arkadan çarptı. Kazada Önem, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise otomobil ile kaçtı. Olay sonrasında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada araç kaza yerinden biraz uzakta terk etilmiş olarak bulundu. Kiralık olduğu belirlenen aracın sürüsünün ise B.B. olduğu ileri sürülürken, aracı terk ettikten sonra yanında bir kadın ile yürüyerek bölgeden uzaklaştığı güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öteyandan Alim Dede'nin bisikletle yolun dışından gitme ile beyaz otomobilin çarpma anı ve aracın kazalı halde trafik seyretme anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Hem bayram hem de babalar günü büyük bir üzüntü yaşayan baba Cihat ile ile anne Ayşe Önem çocuklarından kalan spor alanındaki başarı madalyaları ve diğer hatıralarına bakarak gözyaşı döküyor.

"En büyük acıyı yaşattı yakalanmasını ve ceza almasını istiyorum"

Yaşananları anlatan biri kız 2 çocuk babası Cihat Önem," 16 Haziran Pazar günü oğlum çalışmaya gitti bisikletle. Giderken bir araç geliyor çarpıyor ve oğlumu kaybettim. Oğlum bisikletle giderken araç vurmuş kaçmış. Bugün 40 gün oldu şüpheli hala yakalanmadı. Yakalanmasını istiyorum, benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Bayram ve babalar günü en büyük acıyı yaşattı bu adam bize. Zanlı yakalansın cezasını çeksin. Bu bir trafik cinayeti. Benim oğlum emniyet şeridinin dışında gidiyor bisikletle giderken de arkadan geliyor ve vuruyor. Sürücü her halükarda hatalı. Görenler var sürücü yolda sağ sol yaparak geliyor, yol boş hiç araç geçmiyor bayram günü. O şekilde oğlumu hayattan kopardı. Bu şahsın yakalanmasını ve kasten adam öldürmeden ceza almasını istiyorum" dedi.

Hayali 'jandarma' olmaktı

Oğlunun 2006 doğumlu olduğunu ve liseyi bitirip üniversite sınavına girdiğini belirten baba Önem," Bayram günü kaza haberi geldi, kaybettim oğlumu daha ne hayalleri vardı. Jandarma olmayı istiyordu bana da,' devlete millete faydalı bir evlat olacağım' diyordu. Bir evlat kolay büyütülmüyor fidan gibidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram ve babalar gününde evlat acısı yaşadı: 40 gündür firarda olan sürücünün yakalanmasını istedi - Son Dakika

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