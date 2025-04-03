Bayram tatili bilançosu giderek ağırlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayram tatili bilançosu giderek ağırlaşıyor

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bayramın 5. günü 13 kişi hayatını kaybederken, 959 kişi yaralandı. Bayram tatilinde toplamda 47 vatandaş hayatını kaybetti.

03.04.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı. 13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

47 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

BAYRAM TATİLİNİN 5. GÜNÜ YARIM MİLYON ARAÇ DENETLENDİ

Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü: "9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36 bin 258 araca ise diğer işlemler yapıldı."

Bayram tatili bilançosu giderek ağırlaşıyor
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Ramazan Bayramı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayram tatili bilançosu giderek ağırlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan’la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu’ndan teşekkür geldi Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi
Silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu Silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
TRT’nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz’dan TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan
Katliam gibi kaza Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
9 buçuk trilyon dolar tehlikede 9 buçuk trilyon dolar tehlikede
Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
Bir elinde tırpan bir elinde pankartla trafiğe çıkıp sürücüleri uyardı Bir elinde tırpan bir elinde pankartla trafiğe çıkıp sürücüleri uyardı
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:04 Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
16:01 Beşiktaş’a Elan Ricardo’dan kötü haber Beşiktaş'a Elan Ricardo'dan kötü haber
15:45 Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde ilk golü atan kolay kolay kaybetmiyor Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde ilk golü atan kolay kolay kaybetmiyor
15:40 Bir elinde tırpan bir elinde pankartla trafiğe çıkıp sürücüleri uyardı Bir elinde tırpan bir elinde pankartla trafiğe çıkıp sürücüleri uyardı
15:26 Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
15:23 9 buçuk trilyon dolar tehlikede 9 buçuk trilyon dolar tehlikede
15:20 Katliam gibi kaza Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
15:18 TRT’nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz’dan TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan
14:57 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
14:55 Silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu Silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu
14:36 Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan’la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu’ndan teşekkür geldi Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 11:51:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bayram tatili bilançosu giderek ağırlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement