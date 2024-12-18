Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meyve çiftliğinde yangın çıktı. Sulama sisteminde kullanılan borular yangında zarar gördü.
Yangın dün akşam saat 23.30 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde kiraz, şeftali ve elma üretimi yapan bir meyve çiftliğinde yaşandı. Yangına itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangında sulama sisteminde kullanılan borular zarar gördü.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayramiç’te Meyve Çiftliğinde Yangın - Son Dakika
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