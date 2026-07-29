Bayramiç\'te Orman Yangınına Müdahale

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayramiç ilçesinde saat 18.00 sıralarında baraj mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.