Bayram ziyaretine gittiği dayısını öldürdü

Denizli'de bayramın birinci günü yaşanan aile içi tartışma faciayla sonuçlandı. Olay, Honaz ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bayramlaşmak için bir araya gelen H.T. ile 60 yaşındaki dayısı Reyhan Şer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DAYISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.T.'nin, dayısı Reyhan Şer'i bıçakla ağır yaraladığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şer, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Reyhan Şer, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

YEĞEN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli H.T., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.