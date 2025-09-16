Bayrampaşa Belediye Başkanı Rüşvet Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bayrampaşa Belediye Başkanı Rüşvet Soruşturmasında İfade Verdi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Rüşvet Soruşturmasında İfade Verdi
16.09.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Hasan Mutlu, rüşvet iddialarıyla ilgili poliste ifade verdi. Soruşturmanın, bir depremzededen istenen rüşvet sonrası açıldığı belirlendi.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma devam ederken, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun polise verdiği ifadelere ulaşıldı. Soruşturmanın, bir depremzededen istenen rüşvet sonrası açıldığı ortaya çıktı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu soruşturmada, gözaltına alınan 46 kişinin polisteki ifade işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla ilgili soruşturmada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun polise verdiği ifadelere ulaşıldı.

BİRİ EVLİ 3 KADINA AKTARDIĞI PARALAR SORULDU

Emniyetteki ifadesinde, gönül ilişkisi içinde olduğu iddia edilen ve kendi hesabından para aktardığı tespit edilen biri evli 3 kadın ile ilgili yöneltilen soruyu "Tanırım" diye geçiştiren Başkan Hasan Mutlu, bu kadınlara aktardığı hesap hareketlerindeki miktarın ise 'danışmanlık' ücretiydi " diye cevap verdiği öğrenildi. Mutlu'nun, gönül ilişkisi yaşadığı kadınlardan birini işe aldığı diğerine ise maddi destek sağladığı da çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

İhalelerdeki yolsuzluk iddiaları yöneltilen Mutlu'nun, "Ben komisyon üyesi değilim, bilmiyorum" diye cevap verdiği aktarıldı.

DEPREMZEDENİN "RÜŞVET" İDDİASI

Soruşturmanın, 2 yıl önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evi yıkılan ve İstanbul'a yerleşen bir depremzedenin şikayeti üzerine başladığı öğrenildi. Söz konusu depremde evi yıkıldıktan sonra Hatay'dan İstanbul'a göçen ve Bayrampaşa'da Başkan Hasan Mutlu'nun onayını alarak kafe açan depremzede A.O.'dan 2 milyon 500 bin lira rüşvet istedikleri iddia edildi. Şikayetçi kafe işletmecisi depremzedenin ifadesinde, "Ben Hataylıyım, uzun yıllar Bayrampaşa'da yaşayıp Hatay'a gittim. Orada evim yıkılınca deprem sebebiyle döndüğümde kafe açmak istediğimi söyleyerek belediye başkanından izin istedim. Onay aldım, hukuki süreç için de beni başkan yardımcısına yönlendirdi. Önce bir firmaya ihale edilip oradan teslim yapılacağını söylediler. Ben de yaklaşık 2,5 milyon TL masraf yaptım. Bu yönde vaatlerde bulundular. Ancak geçen sürede sürekli oyalandım, benden 3 milyon TL ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen sözlere ve vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım" dediği aktarıldı.

KAFELERİN İSİM HAKLARINI ÜZERİNE YAPMIŞ

Yolsuzluk iddialarının odağındaki Hasan Mutlu'nun, belediyeye ait bazı kafeterya tarzı işletmelerin isim haklarını kendi üzerine yaptığı öne sürüldü. Emniyet ekipleri tarafından soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, bu sefer de belediye işletmesi olan "Mis Cafe"nin isim hakkının Hasan Mutlu'da olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Hasan Mutlu, Bayrampaşa, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa Belediye Başkanı Rüşvet Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber
’Hakkımı haram ediyorum’ sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti 'Hakkımı haram ediyorum' sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti
Kavgada boynu kesilen kişi 10 dakikada hastaneye yetiştirildi Operasyon sonrası hayata tutundu Kavgada boynu kesilen kişi 10 dakikada hastaneye yetiştirildi! Operasyon sonrası hayata tutundu
Yatılı okulda skandal Öğrencilerin göz kapaklarını yapıştırdılar Yatılı okulda skandal! Öğrencilerin göz kapaklarını yapıştırdılar
Ünlü şef aynı gün içinde üç banka birden soydu Ünlü şef aynı gün içinde üç banka birden soydu
Kamera kayıttaydı Ünlü İngiliz sunucu müjdeli haberi banyo yaparken aldı Kamera kayıttaydı! Ünlü İngiliz sunucu müjdeli haberi banyo yaparken aldı

14:30
Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi
Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi
14:11
Seren Serengil’den yıllar sonra gelen Emrah itirafı
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı
13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İsrail’in ’’Vadedilmiş topraklar’’ haritası soruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in ''Vadedilmiş topraklar'' haritası soruldu
13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız
11:56
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza
11:51
Gazze’ye kara harekatı başlatan Netanyahu’dan ilk açıklama İşte ordunun kanlı planı
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2025 14:40:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa Belediye Başkanı Rüşvet Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.